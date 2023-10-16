Спорткар, кроссовер и фургон: Toyota показала инновационные электромобили (фото)
Toyota готовит сразу несколько электрических моделей с инновационными технологиями. Одной из новинок станет спортивный электрокар с футуристичным дизайном.
На Японской выставке мобильности 2023 года Toyota покажет множество интересных новинок. Среди них три инновационных электромобиля. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
На мероприятии покажут концепт-кары Toyota FT-Se, FT-3e и Global HiAce BEV. Все они станут основой для будущих электрических моделей бренда.
Toyota FT-Se является спортивным электрокаром с футуристичным дизайном. Пока бренд продемонстрировал только заднюю часть спорткара.
Сзади расположены узкие фонари, которые огибают кузов. Под ними расположен массивный диффузор и воздухозаборники.
Toyota FT-Se разработан совместно со спортивным подразделением Toyota Gazoo Racing. Спорткар получит некоторые гоночные технологии из автоспорта.
В интерьере появится несколько дисплеев и руль, напоминающий штурвал. Также спорткар будет отличаться наличием инновационной системы, которая защищает тело водителя от перегрузок во время вождения.
Toyota FT-3e является еще одной новинкой, которая будет продемонстрирована на Японской выставке мобильности 2023 года. Электрокроссовер получит элегантный дизайн и богатое оснащение.
Сзади размещены узкие фонари, объединенные в один блок. Ниже находится массивный диффузор.
Вдоль основания дверей установлены десятки вертикальных светодиодов, которые будут отображать уровень заряда аккумулятора. В Toyota заявили, что дизайн кроссовера сделан "настолько простым, насколько это возможно".
Третьей новинкой станет концепт-кар Toyota Global HiAce BEV. Электрическая версия фургона отличается сильно измененным дизайном экстерьера и современными технологиями.
Спереди расположена необычная раздельная оптика с дневными ходовыми огнями желтого цвета. Также фургон получил измененный силуэт.
В интерьере установлено только одно сиденье. Благодаря этому внутри появилось больше места для перевозки груза.
Габариты Toyota Global HiAce BEV:
- длина — 5280 мм;
- ширина — 1950 мм;
- высота — 1990 мм;
- колесная база — 3210 мм.
Ожидается, что серийная версия Toyota Global HiAce BEV может дебютировать уже в 2025 году. Электрический фургон составит конкуренцию моделям Ford и Mercedes-Benz.
Ранее Фокус сообщал, что премиальную линейку Toyota Crown пополнит спортивная модель.