Спорткар, кроссовер и фургон: Toyota показала инновационные электромобили (фото)

Toyota готовит сразу несколько электрических моделей с инновационными технологиями. Одной из новинок станет спортивный электрокар с футуристичным дизайном.

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На Японской выставке мобильности 2023 года Toyota покажет множество интересных новинок. Среди них три инновационных электромобиля. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

На мероприятии покажут концепт-кары Toyota FT-Se, FT-3e и Global HiAce BEV. Все они станут основой для будущих электрических моделей бренда.

Toyota FT-Se является спортивным электрокаром с футуристичным дизайном. Пока бренд продемонстрировал только заднюю часть спорткара.

Сзади расположены узкие фонари, которые огибают кузов. Под ними расположен массивный диффузор и воздухозаборники.

Toyota FT-Se может стать преемником спорткар MR2 Фото: Toyota

Toyota FT-Se разработан совместно со спортивным подразделением Toyota Gazoo Racing. Спорткар получит некоторые гоночные технологии из автоспорта.

В интерьере появится несколько дисплеев и руль, напоминающий штурвал. Также спорткар будет отличаться наличием инновационной системы, которая защищает тело водителя от перегрузок во время вождения.

Toyota FT-Se отличается футуристичным интерьером Фото: Toyota

Toyota FT-3e является еще одной новинкой, которая будет продемонстрирована на Японской выставке мобильности 2023 года. Электрокроссовер получит элегантный дизайн и богатое оснащение.

Сзади размещены узкие фонари, объединенные в один блок. Ниже находится массивный диффузор.

Задние фонари объединены в один блок Фото: Toyota

Вдоль основания дверей установлены десятки вертикальных светодиодов, которые будут отображать уровень заряда аккумулятора. В Toyota заявили, что дизайн кроссовера сделан "настолько простым, насколько это возможно".

Третьей новинкой станет концепт-кар Toyota Global HiAce BEV. Электрическая версия фургона отличается сильно измененным дизайном экстерьера и современными технологиями.

Спереди расположена необычная раздельная оптика с дневными ходовыми огнями желтого цвета. Также фургон получил измененный силуэт.

Toyota Global HiAce BEV получил измененный дизайн Фото: Toyota

В интерьере установлено только одно сиденье. Благодаря этому внутри появилось больше места для перевозки груза.

Габариты Toyota Global HiAce BEV:

длина — 5280 мм;

ширина — 1950 мм;

высота — 1990 мм;

колесная база — 3210 мм.

Ожидается, что серийная версия Toyota Global HiAce BEV может дебютировать уже в 2025 году. Электрический фургон составит конкуренцию моделям Ford и Mercedes-Benz.

Ранее Фокус сообщал, что премиальную линейку Toyota Crown пополнит спортивная модель.