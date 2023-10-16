Спорткар, кросовер і фургон: Toyota показала інноваційні електромобілі (фото)
Toyota готує одразу кілька електричних моделей з інноваційними технологіями. Однією з новинок стане спортивний електрокар з футуристичним дизайном.
На Японській виставці мобільності 2023 року Toyota покаже безліч цікавих новинок. Серед них три інноваційні електромобілі. Про це розповіли на сайті Carscoops.
На заході покажуть концепт-кари Toyota FT-Se, FT-3e і Global HiAce BEV. Усі вони стануть основою для майбутніх електричних моделей бренду.
Toyota FT-Se є спортивним електрокаром з футуристичним дизайном. Поки що бренд продемонстрував тільки задню частину спорткара.
Ззаду розташовані вузькі ліхтарі, які огинають кузов. Під ними розташований масивний дифузор і повітрозабірники.
Toyota FT-Se розроблено спільно зі спортивним підрозділом Toyota Gazoo Racing. Спорткар отримає деякі гоночні технології з автоспорту.
В інтер'єрі з'явиться кілька дисплеїв і кермо, яке схоже на штурвал. Також спорткар відрізнятиметься наявністю інноваційної системи, яка захищає тіло водія від перевантажень під час водіння.
Toyota FT-3e є ще однією новинкою, яка буде продемонстрована на Японській виставці мобільності 2023 року. Електрокросовер отримає елегантний дизайн і багате оснащення.
Ззаду розміщені вузькі ліхтарі, об'єднані в один блок. Нижче знаходиться масивний дифузор.
Уздовж основи дверей встановлено десятки вертикальних світлодіодів, які відображатимуть рівень заряду акумулятора. У Toyota заявили, що дизайн кросовера зроблено "настільки простим, наскільки це можливо".
Третьою новинкою стане концепт-кар Toyota Global HiAce BEV. Електрична версія фургона вирізняється сильно зміненим дизайном екстер'єру і сучасними технологіями.
Спереду розташована незвичайна роздільна оптика з денними ходовими вогнями жовтого кольору. Також фургон отримав змінений силует.
В інтер'єрі встановлено тільки одне сидіння. Завдяки цьому всередині з'явилося більше місця для перевезення вантажу.
Габарити Toyota Global HiAce BEV:
- довжина — 5280 мм;
- ширина — 1950 мм;
- висота — 1990 мм;
- колісна база — 3210 мм.
Очікується, що серійна версія Toyota Global HiAce BEV може дебютувати вже у 2025 році. Електричний фургон складе конкуренцію моделям Ford і Mercedes-Benz.
Раніше Фокус повідомляв, що преміальну лінійку Toyota Crown поповнить спортивна модель.