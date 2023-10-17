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Никому не нужны: в Европе обнаружили склад с двумя десятками ВАЗ без пробега (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: Carakoom | Старые ВАЗ нашли на складе в городе Лодзь

В Польше обнаружены универсалы и хэтчбеки ВАЗ, выпущенные в 2000-х. Автомобилям более 15 лет, но они не проехали ни одного километра.

В польском городе Лодзь нашли заброшенные ВАЗ без пробега. Два десятка автомобилей стояли под открытым небом на складе. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Автомобили покрыты слоем пыли
Фото: Carakoom

Старые ВАЗ хранились на складе не один год. Во-первых, на машинах толстый слой пыли, а, во-вторых, все они выпущены более 15 лет назад. Они являются капсулами времени.

Все машины на фото относятся к так называемому 110-му семейству, производство которого прекратили в 2008 году. Эти ВАЗ официально поставлялись в ряд европейских стран, но не пользовались спросом. Возможно, этим обусловлено нахождение машин на складе.

Хэтчбек ВАЗ-2112
Фото: Carakoom
Универсал ВАЗ-2111
Фото: Carakoom

На фото попали универсалы ВАЗ-2111 и хэтчбеки ВАЗ-2112. У всех них под капотом установлены 1,5-литровые 16-клапанные двигатели с инжектором мощностью 98 л. с. Примечательно, что у машин отсутствуют стеклоочистители и зеркала заднего вида.

Все автомобили оснащены 16-клапанным мотором
Фото: Carakoom

Теперь ВАЗ решили увезти в неизвестном направлении – на одном из фото видно, что машины грузят на автовоз. Не исключено, что их распродадут, хотя найти покупателя для них в Европе будет сложно.

Ранее Фокус сообщал, что под Киевом нашли универсал ВАЗ 1973 года без пробега.

Также мы писали про капсулу времени Jawa 350 1984 года.