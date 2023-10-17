Никому не нужны: в Европе обнаружили склад с двумя десятками ВАЗ без пробега (фото)
В Польше обнаружены универсалы и хэтчбеки ВАЗ, выпущенные в 2000-х. Автомобилям более 15 лет, но они не проехали ни одного километра.
В польском городе Лодзь нашли заброшенные ВАЗ без пробега. Два десятка автомобилей стояли под открытым небом на складе. Об этом сообщает сайт Carakoom.
Старые ВАЗ хранились на складе не один год. Во-первых, на машинах толстый слой пыли, а, во-вторых, все они выпущены более 15 лет назад. Они являются капсулами времени.
Все машины на фото относятся к так называемому 110-му семейству, производство которого прекратили в 2008 году. Эти ВАЗ официально поставлялись в ряд европейских стран, но не пользовались спросом. Возможно, этим обусловлено нахождение машин на складе.
На фото попали универсалы ВАЗ-2111 и хэтчбеки ВАЗ-2112. У всех них под капотом установлены 1,5-литровые 16-клапанные двигатели с инжектором мощностью 98 л. с. Примечательно, что у машин отсутствуют стеклоочистители и зеркала заднего вида.
Теперь ВАЗ решили увезти в неизвестном направлении – на одном из фото видно, что машины грузят на автовоз. Не исключено, что их распродадут, хотя найти покупателя для них в Европе будет сложно.
Ранее Фокус сообщал, что под Киевом нашли универсал ВАЗ 1973 года без пробега.
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