Chery презентовали мощный и недорогой кроссовер с запасом хода свыше 1300 км (фото)

Новый Chery Fengyun T9 предложен в двух версиях по мощности. Топовый 462-сильный кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с и расходует 5,7 л на 100 км.

Кроссовер Chery Tiggo 9 получил гибридную модификацию. Ее назвали Fengyun T9 и она поступит в продажу до конца года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер предложен с передним и полным приводом Фото: CarNewsChina

Новый Chery Fengyun T9 предложат в двух версиях — с передним и полным приводом. Обе они оснащены 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой, но моноприводный вариант получил один электромотор, а полноприводный – два.

В первом случае мощность составляет 224 л. с., во втором – 462 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 8,4 и 4,9 с, соответственно.

Доступны версии модели на 5 и 7 мест Фото: CarNewsChina

Средний расход топлива в обеих модификациях равен 5,7 л/100 км. Гибрид Chery получил большую батарею емкостью 34,4 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 150 км в полноприводной версии и 160 км – в переднеприводной. Суммарно на бензине и электричестве китайский кроссовер может проехать до 1321 км. Зарядка батареи на 80% в быстром режиме занимает 22 минуты.

В салоне на передней панели установлены два дисплея Фото: CarNewsChina

От стандартного Chery Tiggo 9 гибрид визуально отличается только пластиковой заглушкой на месте решетки радиатора. Кроссовер предложат в версиях на 5 и 7 мест. В салоне на передней панели установлены два дисплея, а базовое оснащение включает электропакет, панорамную крышу и камеру заднего вида.

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