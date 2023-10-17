На европейский рынок выходит недорогой электрокроссовер Chery с запасом хода 450 км (фото)

Электромобиль Chery Omoda 5 получил 204-сильный мотор и способен разогнаться до 100 км/ч за 7,6 с. Кроссовер предложат в четырех богато оснащенных версиях.

Related video

Линейку Chery Omoda 5 пополнила электрическая версия. Бюджетный кроссовер появится на рынке Европы в начале 2024 года и будет стоить немногим более 30 000 евро. Подробности европейского варианта электрокара раскрыло издание Auto Express.

У электрокара изменен дизайн передней части Фото: Chery

Электромобиль Chery Omoda 5 EV оснащен 204-сильным мотором и батареей емкостью 61 кВт∙ч. Разгон до 100 км/ч занимает 7,6 с, а запас хода составляет 450 км. Зарядка электрокара на 80% в быстром режиме занимает 30 минут.

Важно

Chery наводнит рынок недорогими и экономичными кроссоверами и внедорожниками (фото)

От бензинового Chery Omoda 5 электрокар отличается дизайном передней части. Вместо решетки радиатора у кроссовера пластиковая заглушка, а также несколько изменены фары. В салоне изменят дизайн виртуальной панели приборов и тачскрина мультимедиа.

Запас хода кроссовера составляет 450 км Фото: Chery

Новый Chery Omoda 5 EV предложат в четырех вариантах комплектации. Базовый кроссовер получит 17-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль и две беспроводных зарядки для смартфонов. Топовая версия получит кожаный салон, панорамную крышу, подогрев сидений и руля.

Ранее Фокус рассказывал, что Chery выпустили недорогой городской электрокар с запасом хода 300 км.

Также мы писали, что в Украине появился новый компактный кроссовер Chery.