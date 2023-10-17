На європейський ринок виходить недорогий електрокросовер Chery із запасом ходу 450 км (фото)

Електромобіль Chery Omoda 5 отримав 204-сильний мотор і здатний розігнатися до 100 км/год за 7,6 с. Кросовер запропонують у чотирьох багато оснащених версіях.

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Лінійку Chery Omoda 5 поповнила електрична версія. Бюджетний кросовер з'явиться на ринку Європи на початку 2024 року і коштуватиме трохи більше 30 000 євро. Подробиці європейського варіанта електрокара розкрило видання Auto Express.

У електрокара змінено дизайн передньої частини Фото: Chery

Електромобіль Chery Omoda 5 EV оснащений 204-сильним мотором і батареєю ємністю 61 кВт∙год. Розгін до 100 км/год займає 7,6 с, а запас ходу становить 450 км. Зарядка електрокара на 80% у швидкому режимі займає 30 хвилин.

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Від бензинового Chery Omoda 5 електрокар відрізняється дизайном передньої частини. Замість решітки радіатора у кросовера пластикова заглушка, а також дещо змінені фари. У салоні змінять дизайн віртуальної панелі приладів і тачскріна мультимедіа.

Запас ходу кросовера становить 450 км Фото: Chery

Новий Chery Omoda 5 EV запропонують у чотирьох варіантах комплектації. Базовий кросовер отримає 17-дюймові диски, двозонний клімат-контроль і дві бездротові зарядки для смартфонів. Топова версія отримає шкіряний салон, панорамний дах, підігрів сидінь і керма.

Раніше Фокус розповідав, що Chery випустили недорогий міський електрокар із запасом ходу 300 км.

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