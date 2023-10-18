Для большой семьи: китайцы представили роскошный минивэн с богатым оснащением (фото)
SAIC Maxus G70 получил стильный дизайн и богатое оснащение. Минивэн оснащен 234-сильным двигателем и расходует 8,5 литра топлива на 100 км в смешанном цикле.
Модельный ряд SAIC Maxus пополнил роскошный минивэн G70. В Китае уже стартовали предварительные продажи новинки. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
SAIC Maxus G70 получил стильный дизайн с раздельной передней оптикой. Также спереди расположена массивная решетка радиатора.
Сзади установлены необычные вертикальные фонари. Они объединены в один блок светодиодной полосой.
Габариты SAIC Maxus G70:
- длина — 4900 мм;
- ширина — 1885 мм;
- высота — 1756/1768 мм;
- колесная база — 2960 мм.
Новинка получила 17-дюймовые колесные диски. За доплату доступны опциональные 18-дюймовые диски.
На выбор доступны несколько комплектаций с 6- или 7-местным салоном. Первая версия предлагает только одно сиденье на втором ряду.
В интерьере установлена комбинация из трех дисплеев. Информационно-развлекательная система работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155.
SAIC Maxus G70 оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 234 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.
Максимальная скорость минивэна составляет 185 км/ч. Минивэн расходует 8,5 литра топлива на 100 км в смешанном цикле.
Стоимость SAIC Maxus G70 пока неизвестна. Первые покупатели модели получат скидку в 2000 юаней (273 доллара) за предзаказ.
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