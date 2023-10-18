Toyota и Honda разработали водородный внедорожник для ралли Дакар (фото)

HySE-X1 оснащен турбированным четырехцилиндровым двигателем и получил водородный топливный бак. Сперва новинку испытают в конкурсе "Mission 1000" в Саудовской Аравии.

Toyota и Honda разработали необычный внедорожный багги с водородным двигателем HySE-X1. Новинка примет участие в ралли-марафоне Дакар в 2024 году. Об этом сообщили на сайте Motor1.

HySE-X1 основан на шасси от бельгийской компании Overdrive Racing. Инженеры Toyota и Honda внесли несколько изменений в конструкцию, чтобы разместить внутри водородный топливный бак и новую систему подачи топлива.

Новинка основана на багги Overdrive Racing Фото: Overdrive Racing

Багги имеет компактные габариты для большей мобильности. Помимо этого вес авто составляет всего около 1500 кг.

Габариты HySE-X1:

длина — 3530 мм;

ширина — 2070 мм;

высота — 1700 мм.

HySE-X1 оснащен 1,0-литровым рядным турбированным четырехцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением. Его мощность пока неизвестна.

Багги примет участие в конкурсе "Mission 1000" в Саудовской Аравии с 5 по 19 января 2024 года. Именно там и проведут ключевые испытания новинки, после чего модель отправиться на ралли-марафон Дакар в 2024 году.

Ранее Фокус рассказал, что Toyota показала необычную версию пикапа Hilux с водородным двигателем.