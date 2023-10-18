Альтернатива Highlander: Toyota готовит семейный электрокроссовер (фото)

Новая Toyota bZ5X — большой семиместный электрокроссовер длиной около 5 метров. Его запас хода составит примерно 450 км.

Электрическую линейку Toyota bZ ждет расширение. Ранее анонсировали компактный молодежный электрокроссовер bZ3X, а теперь стало известно о большой семейной модели Toyota bZ5X. Ее подробности раскрыло японское издание BestCar.

Электромобиль Toyota bZ5X впервые показали во время презентации Toyota Land Cruiser 250. Большой семиместный кроссовер длиной около 5 метров станет электрической альтернативой Toyota Highlander. Его выведут на рынок в 2025 году.

Модель выйдет на рынок в 2025 году Фото: BestCarWeb

Судя по первым изображениям, новая Toyota bZ5X отличается более сдержанным дизайном, чем собратья. У него высокий капот, изогнутая оконная линия и тоненькие диодные фары.

Салон Toyota bZ5X не показали. Скорее всего, он будет выдержан в духе младшей Toyota bZ4X, то есть авто получит небольшой руль, высоко расположенный виртуальный щиток приборов и крупный тачскрин. Внутри установят три ряда сидений.

Электрокроссовер Toyota bZ5X построят на платформе e-TNGA. Скорее всего, в линейке будут версии с одним и двумя моторами, а запас хода составит не менее 450 км. У модели будет и более роскошная версия от Lexus.

Ранее Фокус сообщал, что во время испытаний была замечена самая мощная и быстрая Toyota.

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