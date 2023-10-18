Разделы
Материалы
Авто

Названы электромобили с самой быстрой скоростью зарядки в реальных условиях (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Porsche | Porsche Taycan может пополнить запас аккумулятора менее чем за полчаса

Многие автопроизводители завышают характеристики своих электромобилей, но эти модели являются исключением. В рейтинг вошли 20 моделей, которые заряжаются быстрее конкурентов.

Британские эксперты протестировали скорость зарядки современных электромобилей в реальных условиях. Они сравнили результаты с заявленными характеристиками. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

В наше время многие автопроизводители предлагают электромобили с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря этому владельцам не приходится ждать несколько часов, пока заряд аккумулятора пополнится.

Эксперты проверили скорость зарядки популярных в Британии электрокаров. Для этого они воспользовались станциями быстрой зарядки.

В рейтинг вошли 20 моделей с самой быстрой скоростью зарядки с 10% до 90%. Все тесты проводили в оптимальных условиях для зарядки аккумуляторов.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo заряжается быстрее других электромобилей
Фото: Porsche

ТОП-20 электромобилей с самой быстрой скоростью зарядки:

  1. Porsche Taycan GTS Sport Turismo
  2. Audi E-tron GT Vorsprung
  3. Hyundai Ioniq 6 RWD Ultimate
  4. Kia EV6 GT
  5. BMW i7 xDrive60 M Sport
  6. Mercedes EQE 350+ AMG Line Premium
  7. Volkswagen ID Buzz SWB Style Pro
  8. Polestar 2
  9. Volvo C40 Recharge Plus Single Motor
  10. Polestar 2 BST Edition 270
  11. BMW iX1 30 xLine
  12. Toyota BZ4X AWD Motion
  13. Tesla Model Y RWD
  14. Lexus RZ 450e
  15. Subaru Solterra AWD Touring
  16. BYD Atto 3
  17. Citroën e-C4X Shine
  18. Renault Megane E-Tech EV60 Techno
  19. Kia Soul Urban
  20. Abarth 500e Turismo

Porsche Taycan GTS Sport Turismo требуется всего 22,2 минуты, чтобы зарядить аккумулятор с 10% до 90%. При этом пиковая мощность зарядки составила 263 кВт, что всего на 7 кВт меньше заявленного показателя.

Ранее Фокус писал, что в производство поступила специальная версия электромобиля Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum.