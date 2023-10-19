Китайцы представили рекордно длинный минивэн с роскошным салоном за $46 000 (фото)
Wey Gaoshan доступен в трех версиях и предлагает роскошный интерьер, а также 340-сильную гибридную установку. Минивэн может проехать до 175 км на электротяге.
В Китае поступил в продажу гибридный минивэн Wey Gaoshan от Great Wall Motor. Новинка оснащена гибридной установкой и предлагает роскошный интерьер. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Wey Gaoshan является самым длинным минивэном в Китае. Помимо этого модель отличается стильным дизайном.
Спереди установлены узкие фары и массивная решетка радиатора с хромированной отделкой. На бампере есть несколько воздухозаборников.
Сзади расположены необычные вертикальные фонари. Над ними находится большая светодиодная полоса.
Габариты Wey Gaoshan:
- длина — 5045/5405 мм;
- ширина — 1960 мм;
- высота — 1900 мм;
- колесная база — 3085/3275 мм.
Wey Gaoshan доступен в версиях Noble, Flagship и Executive. Третья модификация отличается удлиненной колесной базой и более роскошным салоном.
В интерьере установлены семь сидений с функцией массажа и вентиляцией. Также внутри можно найти комбинацию из двух больших дисплеев, холодильник. Объем багажника составляет 1725 литров со сложенным третьим рядом сидений.
Wey Gaoshan оснащен гибридной установкой с 1,5-литровым турбированным двигателем и электромотором суммарной мощностью 340 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 5,7 секунды.
Минивэн получил тройную литиевую аккумуляторную батарею Svolt емкостью 37,96 кВт⋅час. Запас хода на электротяге составляет 175 км.
Стоимость Wey Gaoshan составляет от 335 800 до 405 800 юаней (от 46 000 до 55 500 долларов). Первые поставки клиентам начнутся в январе следующего года.
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