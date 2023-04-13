Great Wall готовят роскошный минивэн премиум-класса с необычным дизайном (фото)

Wey Gaoshan отличается нестандартным дизайном с огромной хромированной решеткой радиатора. Минивэн получил гибридную установку и может проехать 150 км на электротяге.

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В Китае рассекретили новый Wey Gaoshan. Роскошный минивэн от премиального подразделения концерна Great Wall презентуют на автошоу в Шанхае и могут экспортировать в другие страны. Об этом сообщается на сайте CarNewsChina.

Минивэн Great Wall Wey Gaoshan (его название переводится как "высокая гора") станет более доступным конкурентом Toyota Alphard и Buick GL8 Century, а также британо-китайскому LDV Mifa. У авто весьма необычный дизайн с громадной хромированной решеткой радиатора и изогнутыми выштамповками на боковинах.

Огромная решетка радиатора декорирована хромом Фото: CarNewsChina

Габариты Wey Gaoshan 2023:

длина – 5045 мм;

ширина – 1960 мм;

высота – 1900 мм;

колесная база – 3085 мм;

масса – 2610 кг.

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Салон Wey Gaoshan не показали, но известно, что китайский минивэн будет семиместным. Также сообщается, что со всеми креслами на месте останется багажник приличных размеров.

Китайский минивэн получил гибридную установку Фото: CarNewsChina

Китайский минивэн будет подзаряжаемым гибридом. Его оснастят 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 156 л. с. и электромотором. Новый Great Wall Wey Gaoshan получит большую батарею на 38 кВт∙ч и сможет проехать 150 км в чисто электрическом режиме.

Ранее Фокус рассказывал про новый кроссовер Great Wall Wey для европейского рынка. Он получил 517-сильную гибридную установку.

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