Great Wall готують розкішний мінівен преміум-класу з незвичайним дизайном (фото)

Wey Gaoshan відрізняється нестандартним дизайном з величезною хромованою решіткою радіатора. Мінівен отримав гібридну установку і може проїхати 150 км на електротязі.

Related video

У Китаї розсекретили новий Wey Gaoshan. Розкішний мінівен від преміального підрозділу концерну Great Wall презентують на автошоу в Шанхаї та можуть експортувати до інших країн. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Мінівен Great Wall Wey Gaoshan (його назва перекладається як "висока гора") стане більш доступним конкурентом Toyota Alphard та Buick GL8 Century, а також британо-китайському LDV Mifa. У авто дуже незвичайний дизайн з величезною хромованою решіткою радіатора і вигнутими виштамповками на боковинах.

Величезна решітка радіатора декорована хромом Фото: CarNewsChina

Габарити Wey Gaoshan 2023:

довжина – 5045 мм;

ширина – 1960 мм;

висота – 1900 мм;

колісна база – 3085 мм;

маса – 2610 кг.

Важливо

Great Wall представили новий брутальний позашляховик з багатим оснащенням (фото)

Салон Wey Gaoshan не показали, але відомо, що китайський мінівен буде семимісним. Також повідомляється, що з усіма кріслами на місці залишиться багажник пристойних розмірів.

Китайський мінівен отримав гібридну установку Фото: CarNewsChina

Китайський мінівен буде заряджатися гібридом. Його оснастять 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном потужністю 156 к. с. та електромотором. Новий Great Wall Wey Gaoshan отримає велику батарею на 38 кВт∙год та зможе проїхати 150 км у суто електричному режимі.

Раніше Фокус розповідав про новий кросовер Great Wall Wey для європейського ринку. Він отримав 517-сильну гібридну установку.

Також ми писали, що Geely та Volvo створили недорогий електрокросовер за $27 500 з розгоном до сотні за 3,7 с.