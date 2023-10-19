Названы лучшие семейные авто с пробегом стоимостью до 25 000 долларов (фото)

В рейтинг вошли 10 подержанных семейных автомобилей, которые эксперты рекомендуют к покупке. Все эти модели имеют множество плюсов, но и свои недостатки.

Британские эксперты назвали 10 лучших семейных автомобилей с пробегом, которые можно купить менее чем за 25 000 долларов. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

В наше время многие автопроизводители предлагают недорогие семейные модели. Они отличаются высоким уровнем практичности и подходят для эксплуатации в городе и за его пределами.

В рейтинге представлены 10 подержанных семейных автомобилей стоимостью до $25 000. Эксперты выделили плюсы и минусы этих моделей.

ТОП-10 лучших семейных автомобилей с пробегом стоимостью до $25 000:

10. Opel/Vauxhall Astra

Opel Astra дешевле своих конкурентов Фото: Opel

Opel Astra дешевле многих своих конкурентов, но эта модель имеет просторный интерьер и богатое оснащение. Эксперты рекомендуют выбирать версии с бензиновыми двигателями.

Плюсы:

просторный интерьер;

низкая стоимость;

богатое оснащение.

Минусы:

неприятная управляемость;

дизельные двигатели работают шумно;

жесткая подвеска.

9. Honda Civic

Honda Civic отличается высоким уровнем надежности Фото: Honda

Honda Civic отличается высоким уровнем надежности. Также это стильная модель с приятной управляемостью и вместительным багажником.

Плюсы:

приятная управляемость;

высокий уровень безопасности;

вместительный багажник.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

мало места на заднем ряду сидений;

плохая шумоизоляция.

8. Hyundai i30

Hyundai i30 имеет вместительный багажник Фото: Hyundai

Hyundai i30 предлагает комфортную подвеску и вместительный багажник. Помимо этого модель дешевле своих конкурентов.

Плюсы:

расширенная гарантия;

низкая стоимость;

вместительный багажник.

Минусы:

маломощные двигатели;

неприятная управляемость;

мало места на заднем ряду сидений.

7. Ford Focus

Ford Focus предлагает приятную управляемость Фото: Ford

Ford Focus не только имеет бюджетный ценник, но и множество других плюсов. Среди них приятная управляемость и практичный интерьер.

Плюсы:

приятная управляемость;

есть мощные двигатели;

практичный интерьер.

Минусы:

дешевые материалы в интерьере;

неотзывчивый тормоз;

жесткая подвеска.

6. Skoda Octavia

Skoda Octavia предлагает комфортную подвеску Фото: Skoda

Skoda Octavia сочетает в себе комфорт и практичность. Это отличный автомобиль для водителей, которым нужна универсальная семейная модель.

Плюсы:

комфортная подвеска;

вместительный багажник;

много места на заднем ряду сидений.

Минусы:

неприятная управляемость;

неудобная информационно-развлекательная система;

низкий уровень надежности.

5. Audi A3

Audi A3 роскошнее конкурентов Фото: Audi

Audi A3 предлагает более высокий уровень роскоши в сравнении с конкурентами. Помимо этого модель отличается высокой плавностью хода и приятной управляемостью.

Плюсы:

приятная управляемость;

удобная посадка за рулем;

низкий расход топлива.

Минусы:

не самый качественный интерьер;

неудобная информационно-развлекательная система;

высокая стоимость;

низкий уровень надежности.

4. Seat Leon

Seat Leon имеет стильный дизайн Фото: SEAT

Seat Leon имеет стильный дизайн и приятную управляемость. Также эта модель предлагает просторный интерьер с приятными материалами.

Плюсы:

приятная управляемость;

много места на заднем ряду сидений;

богатое оснащение.

Минусы:

жесткая подвеска;

плохая шумоизоляция;

гибридная версия предлагает небольшой багажник;

низкий уровень надежности.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf имеет низкий расход топлива Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf сочетает в себе комфорт и универсальность. Это вместительный автомобиль с богатым оснащением и приятной управляемостью.

Плюсы:

комфортная подвеска;

приятная управляемость;

низкий расход топлива.

Минусы:

неудобная информационно-развлекательная система;

не самый просторный интерьер;

высокая стоимость.

2. BMW 1 Series

BMW 1 Series управляется как спорткар Фото: BMW

BMW 1 Series отличается стильным дизайном и универсальностью. Эта модель предлагает самую приятную управляемость в своем классе.

Плюсы:

высокое качество сборки;

вместительный багажник;

удобная информационно-развлекательная система.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

не самый безопасный;

небогатое оснащение.

1. Toyota Corolla

Toyota Corolla стала лидером этого рейтинга Фото: Toyota

Toyota Corolla предлагает низкий расход топлива, особенно в гибридной версии, а также высокий уровень надежности. Добавьте к этому приятную управляемость и вы получите один из лучших автомобилей в своем классе.

Плюсы:

низкий расход топлива;

приятная управляемость;

высокий уровень надежности.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

неудобная информационно-развлекательная система;

не самые мощные двигатели.

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