Новую Toyota Camry 2025 впервые показали до премьеры (фото)

Toyota Camry 2025 получит множество улучшений в сравнении с текущей моделью. Новинку покажут на выставке SEMA, которая пройдет с 31 октября до 4 ноября в Лас-Вегасе.

В интернете впервые опубликовали изображение седана Toyota Camry 2025 модельного года. На снимке изображена передняя часть новинки. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Toyota представила тизер загадочной модели. Боковые зеркала заднего вида и силуэт передней части подтверждают, что на фото изображен седан Camry.

Напомним, что Toyota Camry XV70 выпускается с 2017 года. В 2020 году модель была обновлена и получила измененный дизайн экстерьера, а также улучшенный интерьер.

Первый тизер демонстрирует новые дневные ходовые огни в стиле гибрида Prius и массивную решетку радиатора. Также седан получит более широкий передний бампер в сравнении с текущей моделью.

Toyota Camry 2025 получит новые дневные ходовые огни Фото: Toyota

По слухам, на фото может быть изображена заряженная версия Toyota Camry GR. Об этом говорит наличие больших воздухозаборников на бампере.

Вероятнее всего новинку представят на выставке SEMA в 2023 году. Она пройдет с 31 октября до 4 ноября в Лас-Вегасе.

Новинка получит обновленный дизайн экстерьера Фото: Фокус

Toyota Camry XV70 оснащается бензиновыми двигателями объемом от 2,0 до 3,5 литра или гибридной силовой установкой. Топовая версия имеет мощностью 301 л.с. и 362 Нм крутящего момента.

Ранее Фокус рассказал, что Toyota готовит семейный электрокроссовер bZ5X.