Огромный спойлер и 700 сил: Ferrari представили экстремальный гоночный суперкар (фото)

Ferrari 296 Challenge стал легче благодаря отказу от гибридной силовой установки. Прижимная сила на скорости от 250 км/ч составляет более 870 кг.

Суперкар Ferrari 296 получил новую гоночную версию Challenge. Она легче и быстрее стандартной модификации модели. Об этом рассказали на сайте PistonHeads.

Ferrari 296 Challenge получил новый кузовной обвес из углеродного волокна. Спереди расположены массивный сплиттер и капот с воздухозаборником.

Многие панели кузова суперкара изготовлены из карбона Фото: Ferrari

Сзади установлено массивное антикрыло. Он помогает достичь более 870 кг прижимной силы на скорости от 250 км/ч.

Сзади установлен массивное антикрыло Фото: Ferrari

Суперкар предназначен для моносерии Ferrari Challenge. В ней будет участвовать только эта модель.

В отличие от стандартной версии, Ferrari 296 Challenge не является гибридным суперкаром. От электромотора решили избавиться, чтобы снизить вес авто.

Ferrari 296 Challenge оснащен 3,0-литровым двигателем V6 мощностью 700 л.с. и 740 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает менее 3 секунд, а максимальная скорость составляет свыше 300 км/ч.

Суперкар впервые примет участие в гонках в 2024 году. Премьера новинки состоится на мероприятии Finali Mondiali, которое пройдет с 26 до 29 октября.

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