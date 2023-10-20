Honda представила бюджетный электрокар со съемными батареями (фото)

Honda MEV-Van основан на базе электрокара N-Van e: и отличается наличием съемных батарей. Новинку протестирует крупнейшая в Японии компания по доставке грузов "от двери до двери".

Электромобиль Honda N-Van e: получил экспериментальную версию MEV-Van. Это концепт-кар, который оснащен съемными аккумуляторными батареями. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Honda MEV-Van является электрическим фургоном с минималистичным дизайном. Новинка предназначена для коммерческих перевозок по городу.

В интерьере расположены два сиденья. Пассажирское кресло можно сложить, чтобы увеличить грузовое пространство внутри фургона.

Аккумуляторные батареи расположены под полом Фото: Honda

Электрокар испытают в сотрудничестве с крупнейшей в Японии компанией по доставке грузов "от двери до двери" Yamato Transport. Если эксперимент окажется удачным, то модель войдет в их автопарк.

Honda MEV-Van отличается от N-Van e: наличием съемных модульных батарей Mobile Power Pack e. Они установлены под полом и имеют легкий доступ благодаря нескольким люками.

Фургон получил батареи Honda Mobile Power Pack e Фото: Honda

Спереди нет зарядного порта, как у модели, на базе которой основана новинка. Вместо этого батареи заряжаются по отдельности. Запас хода составит около 200 км.

Такое необычное решение позволяет избавить водителей от длительного ожидания зарядки батареи. В случае необходимости можно быстро заменить аккумуляторные блоки.

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