Представлен комплект, превращающий авто с ДВС в гибрид за $3200 (фото)

Комплект с электромотором планируют запустить в серийное производство в Австралии. По словам изобретателя, устройство можно установить самостоятельно всего за сутки.

Австралийский инженер разработал бюджетный комплект, превращающий бензиновое или дизельное авто в гибрид. Его стоимость составляет всего $3200. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Студент-дизайнер Александр Бертон из Университета RMIT получил престижную награду за свою разработку. Его конструкция позволяет превратить авто с ДВС в гибрид всего за сутки.

В основе комплекта находятся два электромотора с осевыми магнитными потоками. Они крепятся болтами к ступице колеса и имеют вращающуюся пластину. Мощность каждого электромотора составляет 67 л.с.

В комплект входят электромотор и аккумуляторная батарея Фото: instagram.com/revretrofits

Устройство было испытано на старом седане Toyota Corolla. Электромоторы прикрепили к задним колесам авто, а аккумуляторная батарея емкостью 15 кВт⋅час расположена на месте запасного колеса. Благодаря этому автомобиль способен проехать около 100 км на электротяге.

Комплект состоит из нескольких деталей Фото: instagram.com/revretrofits

Интересно то, что комплект не был подключен к двигателю внутреннего сгорания. Тем не менее такая гибридная установка позволила снизить расход топлива.

Пока устройство существует только в виде прототипа. В будущем инженер планирует запустить серийное производство своего комплекта по цене $3200.

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