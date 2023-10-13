Volvo показали инновационный гибридный грузовик с рекордным запасом хода (видео)

Volvo SuperTruck 2 получил передовые технологии и оригинальную конструкцию. Гибридный грузовик является прототипом, который ляжет в основу будущих моделей бренда.

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Volvo Trucks представили прототип необычного гибридного грузовика SuperTruck 2. Новинка составит конкуренцию модели Tesla Semi и отличается рекордным запасом хода. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Разработка проекта Volvo SuperTruck 2 началась еще в 2016 году. Тогда Министерство энергетики США поставило перед компанией задачу — разработать тягач, который был бы на 100% эффективнее своего аналога с ДВС.

В Volvo Trucks заявили, что их новый гибридный грузовик на 134% эффективнее похожей модели 2009 года. В этом заслуга продвинутой аэродинамики и инновационной силовой установки.

Кабина клиновидной формы, обтекатели и задняя часть тягача позволили снизить лобовое сопротивление на 50%. Также SuperTruck 2 легче конкурентов, благодаря использованию композитного карданного вала и уменьшенного количества осей.

Volvo SuperTruck 2 оснащен "мягкой" гибридной установкой, которая позволяет не использовать двигатель на холостом ходу. По словам компании, грузовик получил рекордный запас хода во время испытаний с полной массой 29 483 кг.

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Презентация нового тягача состоится на выставке менеджмента Американской ассоциации грузоперевозчиков 2023 года. Она пройдет с 14 по 17 октября в Остине, штат Техас.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине снизились продажи новых и подержанных грузовиков.