Volvo показали інноваційну гібридну вантажівку з рекордним запасом ходу (відео)

Volvo SuperTruck 2 отримав передові технології та оригінальну конструкцію. Гібридна вантажівка є прототипом, який ляже в основу майбутніх моделей бренду.

Related video

Volvo Trucks представили прототип незвичайної гібридної вантажівки SuperTruck 2. Новинка складе конкуренцію моделі Tesla Semi та відрізняється рекордним запасом ходу. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Розробка проєкту Volvo SuperTruck 2 розпочалася ще у 2016 році. Тоді Міністерство енергетики США поставило перед компанією завдання — розробити тягач, який був би на 100% ефективнішим за свій аналог із ДВЗ.

У Volvo Trucks заявили, що їхня нова гібридна вантажівка на 134% ефективніша за схожу модель 2009 року. У цьому заслуга просунутої аеродинаміки та інноваційної силової установки.

Кабіна клиноподібної форми, обтічники та задня частина тягача дали змогу знизити лобовий опір на 50%. Також SuperTruck 2 легший за конкурентів, завдяки використанню композитного карданного вала та зменшеної кількості осей.

Volvo SuperTruck 2 оснащений "м'якою" гібридною установкою, яка дозволяє не використовувати двигун на холостому ходу. За словами компанії, вантажівка отримала рекордний запас ходу під час випробувань з повною масою 29 483 кг.

Важливо

Конкурент Tesla Semi: Mercedes представив нестандартну електричну вантажівку (фото)

Презентація нового тягача відбудеться на виставці менеджменту Американської асоціації вантажоперевізників 2023 року. Вона відбудеться з 14 по 17 жовтня в Остіні, штат Техас.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні знизилися продажі нових і старих вантажівок.