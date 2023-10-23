Внедорожный лимузин: в Киеве заметили эксклюзивный британский кроссовер (фото)

Bentley Bentayga EWB — роскошная модификация кроссовера с увеличенной колесной базой. Его салон отделан кожей и деревом, а на втором ряду могут установить широкие кресла с электроприводом и массажем.

В Киеве сфотографировали роскошный Bentley Bentayga EWB. Удлиненная версия представительского кроссовера является большой редкостью в Украине – приобретено всего несколько таких авто стоимостью от $300 000. Снимки появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Новый Bentley Bentayga EWB дебютировал в прошлом году. Это своего рода внедорожный лимузин, ведь кроссовер удлинили на 180 мм – до 5290 мм в длину при колесной базе в 3175 мм.

Цена кроссовера стартует с $300 000 Фото: Topcars UA

Bentley Bentayga EWB стал просторнее и доступен в версиях на 4, 5 или 6 мест. В четырехместной версии на втором ряду кроссовера могут быть установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем. Примечательно, что они могут самостоятельно регулироваться и менять настройки, в зависимости от роста пассажира и температуры его тела.

Конкретно этот Bentley Bentayga EWB относится к лимитированной стартовой версии First Edition. Она отличается особой отделкой салона и мощной акустикой Naim.

На втором ряду установлены отдельные кресла с электроприводом и вентиляцией Фото: Bentley

Кроссовер Bentley Bentayga EWB оснащен 4,0-литровым V8 твин-турбо мощностью 550 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 290 км/ч.

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