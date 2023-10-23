На продажу выставили культовый фургон из фильма "Тупой и еще тупее" (фото)

Этот фургон был изготовлен одним из фанатов комедии "Тупой и еще тупее". Автомобиль выглядит как собака, а внутри появились ковровая отделка и птичья клетка.

На аукцион Cars and Bids выставили реплику фургона из комедии "Тупой и еще тупее" 1994 года. Автомобиль основан на Ford E-150 1993 года выпуска. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Фильм "Тупой и еще тупее" почти сразу после выхода в прокат стал культовым среди любителей комедий. В ленте был показан необычный фургон в виде собаки, на котором ездил герой Джеффа Дэниэлса.

Для съемок фильма использовали несколько фургонов. Тем не менее этот экземпляр не появлялся на экране. Это качественная реплика от одного из фанатов.

На кузове появилось коричневое ковровое покрытие, которые имитирует шерсть, а также нос и язык. Помимо этого снаружи есть логотип вымеленной компании Mutt Cutts, в которой по сюжету фильма работал персонаж Гарри Данн.

Сзади появились "лапы" и "хвост" Фото: Cars and Bids

В интерьере также произошло множество изменений. Внутри появились приборная панель с ковровым покрытием, бутылки для кетчупа и горчицы и изготовленная на заказ деревянная центральная консоль. Также есть птичья клетка с искусственной мертвой птицей.

Интерьер фургона был сильно изменен Фото: Cars and Bids

Фургон имеет неплохое состояние и не нуждается в ремонте. Его пробег составляет 143 875 км.

Под капотом расположен 4,9-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 145 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Он работает в паре с трехступенчатой автоматической коробкой передач.

Торги за этот необычный фургон заканчиваются уже 27 октября. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 23 000 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили Ford Mustang 1967 года с тюнингом из фильма "Тройной форсаж: Токийский дрифт".