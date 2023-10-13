Звезда 80-х: на продажу выставили культовый суперкар Ferrari чемпиона "Формулы-1" (фото)

Ferrari Testarossa — один из самых культовых суперкаров своего времени. Он оснащен 390-сильным двигателем и способен развить 290 км/ч.

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В Лондоне на аукцион RM Sotheby’s выставили купе Ferrari Testarossa 1988 года. За знаменитый суперкар 80-х планируют выручить от 150 000 до 200 000 фунтов стерлингов ($182 500 – 243 500). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Авто принадлежало чемпиону "Формулы-1" Найджелу Мэнселлу Фото: RM Sotheby's

Как правило, суперкары Ferrari Testarossa можно найти и по более низкой цене, однако этот автомобиль особенный. Его владельцем был известный британский гонщик, чемпион "Формулы-1" 1992 года Найджел Мэнселл.

Выпущено только 500 Ferrari Testarossa с правым расположением руля Фото: RM Sotheby's

Мэнселл получил авто в подарок от Ferrari на Рождество 1988 года по случаю перехода в итальянскую команду. Британец владел суперкаром пять лет.

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Купе Ferrari Testarossa неплохо сохранилось, а его пробег составляет всего 24 тыс. км. В комплекте с авто идет набор фирменных багажных сумок Ferrari с инициалами Найджела Мэнселла.

Суперкар способен развить 290 км/ч Фото: RM Sotheby's

Ferrari Testarossa — одна из самых культовых моделей 80-х. С 1984 по 1991 годы выпущено 7177 таких купе, но лишь 500 из них имели руль справа, как у Мэнселла. Суперкар оснащен оппозитным 12-цилиндровым двигателем объемом 5,0 л и мощностью 390 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 290 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что там же в Лондоне на аукцион выставлен и редчайший кабриолет Ferrari Testarossa — его оценили в $3,3 миллиона.

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