Зірка 80-х: на продаж виставили культовий суперкар Ferrari чемпіона "Формули-1" (фото)

Ferrari Testarossa — один із найбільш культових суперкарів свого часу. Він оснащений 390-сильним двигуном і здатний розвинути 290 км/год.

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У Лондоні на аукціон RM Sotheby's виставили купе Ferrari Testarossa 1988 року. За знаменитий суперкар 80-х планують виручити від 150 000 до 200 000 фунтів стерлінгів ($182 500 — 243 500). Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Авто належало чемпіону "Формули-1" Найджелу Менселлу Фото: RM Sotheby's

Як правило, суперкари Ferrari Testarossa можна знайти і за нижчою ціною, проте цей автомобіль особливий. Його власником був відомий британський гонщик, чемпіон "Формули-1" 1992 року Найджел Менселл.

Випущено тільки 500 Ferrari Testarossa з правим розташуванням керма Фото: RM Sotheby's

Менселл отримав авто в подарунок від Ferrari на Різдво 1988 року з нагоди переходу в італійську команду. Британець володів суперкаром п'ять років.

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Купе Ferrari Testarossa непогано збереглося, а його пробіг становить лише 24 тис. км. У комплекті з авто йде набір фірмових багажних сумок Ferrari з ініціалами Найджела Менселла.

Суперкар здатний розвинути 290 км/год Фото: RM Sotheby's

Ferrari Testarossa — одна з найбільш культових моделей 80-х. З 1984 по 1991 роки випущено 7177 таких купе, але лише 500 з них мали кермо праворуч, як у Менселла. Суперкар оснащений опозитним 12-циліндровим двигуном об'ємом 5,0 л і потужністю 390 к. с. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 290 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що там же в Лондоні на аукціон виставлено і рідкісний кабріолет Ferrari Testarossa — його оцінили в $3,3 мільйона.

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