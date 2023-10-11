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Авто

Ексклюзиви на $8 мільйонів: на аукціон виставлено вражаючу колекцію суперкарів (фото)

Ferrari 512 TR Spider, колекція авто, колекція суперкарів, колекція суперкарів
Фото: RM Sotheby's | Один із трьох випущених Ferrari 512 TR Spider оцінили в $3,3 мільйона

У колекції зібрані дорогі моделі Ferrari, Jaguar і Bentley. У деяких автомобілів пробіг становить менше 1000 км.

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У Лондоні на аукціоні RM Sotheby's розпродадуть колекцію суперкарів. З молотка підуть два десятки рідкісних і недешевих автомобілів, випущених з 1969 по 2010 роки. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Дорогі авто зібрав дилер Ferrari з Сінгапуру. Це пояснює, чому 17 із виставлених на продаж 20 машин — саме італійської марки. Частина з них мають дуже невеликі пробіги. Сумарна вартість автомобілів перевищує 8 мільйонів доларів.

колекція авто, колекція суперкарів Fullscreen
Bentley Turbo R Pininfarina
Фото: RM Sotheby's

Перлина колекції — кабріолет Ferrari 512 TR Spider 1994 року, який проїхав 570 км. Таких авто з опозитним 12-циліндровим мотором існує лише три, тому не дивно, що суперкар оцінили приблизно в 3,3 мільйона доларів.

Ще більш рідкісним є кабріолет Bentley Turbo R Drophead Coupe 1991 року з кузовом від Pininfarina. Таких машин випустили лише дві і за авто планують виручити близько $580 000.

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Обтічний суперкар Jaguar XJ220 1993 року і зовсім як новий — проїхав лише 85 км. Свого часу це 550-сильне купе встановило світовий рекорд швидкості — 349 км/год. Він коштує приблизно півмільйона доларів.

Jaguar XJ220 1993 року Fullscreen
Jaguar XJ220 1993 року
Jaguar E-Type 1969 року Fullscreen
Jaguar E-Type 1969 року
Ferrari Dino 246 GTS 1973 року Fullscreen
Ferrari Dino 246 GTS 1973 року
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 2001 року Fullscreen
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 2001 року
Ferrari Testarossa Fullscreen
Ferrari Testarossa
Ferrari 400i Fullscreen
Ferrari 400i
Ferrari 599 GTB Fiorano Fullscreen
Ferrari 599 GTB Fiorano
Jaguar XJ220 1993 року
Jaguar E-Type 1969 року
Ferrari Dino 246 GTS 1973 року
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 2001 року
Ferrari Testarossa
Ferrari 400i
Ferrari 599 GTB Fiorano

Дорогими є і вінтажні Jaguar E-Type 1969 року і Ferrari Dino 246 GTS 1973 року, а також рідкісний Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 2001 року.

Деяких авто в колекції — по кілька штук. Зокрема, зібрано по три купе Ferrari Testarossa і Ferrai 348, по два Ferrari Monidal і 599. А ще продають Ferrari 400i, F430, 550 і California.

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