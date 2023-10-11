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Авто

Эксклюзивы на $8 миллионов: на аукцион выставлена впечатляющая коллекция суперкаров (фото)

Ferrari 512 TR Spider, коллекция авто, коллекция суперкаров
Фото: RM Sotheby's | Один из трех выпущенных Ferrari 512 TR Spider оценили в $3,3 миллиона

В коллекции собраны дорогие модели Ferrari, Jaguar и Bentley. У некоторых автомобилей пробег составляет менее 1000 км.

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В Лондоне на аукционе RM Sotheby’s распродадут коллекцию суперкаров. С молотка уйдут два десятка редких и недешевых автомобилей, выпущенных с 1969 по 2010 годы. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Дорогие авто собрал дилер Ferrari из Сингапура. Это объясняет, почему 17 из выставленных на продажу 20 машин – именно итальянской марки. Часть из них имеют очень небольшие пробеги. Суммарная стоимость автомобилей превышает 8 миллионов долларов.

коллекция авто, коллекция суперкаров Fullscreen
Bentley Turbo R Pininfarina
Фото: RM Sotheby's

Жемчужина коллекции – кабриолет Ferrari 512 TR Spider 1994 года, проехавший 570 км. Таких авто с оппозитным 12-цилиндровым мотором существует лишь три, поэтому неудивительно, что суперкар оценили примерно в 3,3 миллиона долларов.

Еще более редким является кабриолет Bentley Turbo R Drophead Coupe 1991 года с кузовом от Pininfarina. Таких машин выпустили лишь две и за авто планируют выручить около $580 000.

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Обтекаемый суперкар Jaguar XJ220 1993 года и вовсе как новый – проехал всего 85 км. В свое время это 550-сильное купе установило мировой рекорд скорости – 349 км/ч. Он стоит примерно полмиллиона долларов.

Jaguar XJ220, коллекция авто, коллекция суперкаров Fullscreen
Jaguar XJ220 1993 года
Jaguar E-Type, коллекция авто, коллекция суперкаров Fullscreen
Jaguar E-Type 1969 года
Ferrari Dino 246 GTS, коллекция авто, коллекция суперкаров Fullscreen
Ferrari Dino 246 GTS 1973 года
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina, коллекция авто, коллекция суперкаров Fullscreen
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 2001 года
Ferrari Testarossa, коллекция авто, коллекция суперкаров Fullscreen
Ferrari Testarossa
Ferrari 400i, коллекция авто, коллекция суперкаров Fullscreen
Ferrari 400i
Ferrari 599 GTB Fiorano, коллекция авто, коллекция суперкаров Fullscreen
Ferrari 599 GTB Fiorano
Jaguar XJ220, коллекция авто, коллекция суперкаров
Jaguar E-Type, коллекция авто, коллекция суперкаров
Ferrari Dino 246 GTS, коллекция авто, коллекция суперкаров
Ferrari 550 Barchetta Pininfarina, коллекция авто, коллекция суперкаров
Ferrari Testarossa, коллекция авто, коллекция суперкаров
Ferrari 400i, коллекция авто, коллекция суперкаров
Ferrari 599 GTB Fiorano, коллекция авто, коллекция суперкаров

Дорогими являются и винтажные Jaguar E-Type 1969 года и Ferrari Dino 246 GTS 1973 года, а также редкий Ferrari 550 Barchetta Pininfarina 2001 года.

Некоторых авто в коллекции – по несколько штук. В частности, собрано по три купе Ferrari Testarossa и Ferrai 348, по два Ferrari Monidal и 599. А еще продают Ferrari 400i, F430, 550 и California.

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