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Британцы назвали лучшие компактные электромобили 2023 года (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Stellantis | Peugeot e-208 имеет большой аккумулятор и комфортную подвеску

В рейтинг вошли 10 компактных электромобилей, которые эксперты рекомендуют к покупке. Эти модели отлично подходят для городских поездок и имеют множество плюсов.

Британские эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года с компактными габаритами. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов. Рейтинг опубликовали на сайте Autocar.

Небольшие электрокары лучше подходят для эксплуатации в городе. Такие автомобили не только экономные, но и простые в управлении.

В рейтинг вошли 8 компактных электромобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Эксперты выделили их главные преимущества и недостатки.

ТОП-8 лучших компактных электромобилей 2023 года:

8. GWM Ora Funky Cat

GWM Ora Funky Cat отличается просторным интерьером
Фото: Great Wall

Ora Funky Cat от Great Wall Motors отличается необычным дизайном и просторным интерьером. Помимо этого электромобиль обладает приятной управляемостью по меркам своего класса.

Плюсы:

  • стильный дизайн;
  • просторный интерьер;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • неудобная информационно-развлекательная система;
  • небольшой запас хода.

7. Honda E

Honda E имеет необычный ретро-дизайн
Фото: Honda

Honda E имеет целый ряд необычных решений, среди которых расположение электромотора сзади и камеры вместо боковых зеркал заднего вида. Также это довольно практичный электрокар с приятной управляемостью.

Плюсы:

  • стильный дизайн;
  • неплохая динамика;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • небольшой запас хода;
  • высокая стоимость;
  • небольшой багажник.

6. BYD Dolphin

BYD Dolphin дешевле конкурентов
Фото: BYD Auto

BYD Dolphin дешевле своих конкурентов, но предлагает богатое оснащение и большой запас хода. Помимо этого модель имеет просторный интерьер.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • дешевле конкурентов;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • неудобная информационно-развлекательная система.

5. Mazda MX-30

Mazda MX-30 предлагает необычные задние боковые двери
Фото: Mazda

Первый электромобиль Mazda сильно отличается от конкурентов. У кроссовера есть необычные задние боковые двери, а также роскошный салон с удобными органами управления.

Плюсы:

  • роскошный интерьер;
  • стильный дизайн;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • небольшой запас хода;
  • неудобные задние боковые двери;
  • слишком тяжелый.

4. Mini Electric

Mini Electric имеет приятную управляемость
Фото: MINI

Mini Electric предлагает все то, за что водители полюбили авто этого бренда, но с электрической силовой установкой. Хэтчбек имеет приятную управляемость и стильный дизайн.

Плюсы:

  • приятная управляемость;
  • стильный дизайн;
  • неплохая динамика.

Минусы:

  • небольшой запас хода;
  • маленькая батарея;
  • не самый практичный интерьер.

3. Vauxhall/Opel Corsa Electric

Opel Corsa Electric обладает большим запасом хода
Фото: Stellantis

Электрическая версия Opel Corsa обладает большим запасом хода в реальных условиях и стильным дизайном. Также приятно удивляет отзывчивая информационно-развлекательная система.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • стильный дизайн.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • мало места на заднем ряду сидений;
  • неудобная посадка водителя.

2. Fiat 500e

Fiat 500e предлагает приятную управляемость
Фото: Stellantis

Новый Fiat 500e остался узнаваемым, но во многом превосходит своего предшественника. Компактный хэтчбек имеет приятную управляемость и богатое оснащение.

Плюсы:

  • стильный дизайн;
  • богатое оснащение;
  • приятная управляемость.

Минусы:

  • неудобная посадка водителя;
  • небольшой запас хода;
  • неудобное расположение педалей.

1. Peugeot e-208

Peugeot e-208 стал лидером этого рейтинга
Фото: Stellantis

Peugeot e-208 имеет стильный дизайн и предлагает большой запас хода. Также привлекает самобытный интерьер хэтчбека и богатое оснащение.

Плюсы:

  • большой аккумулятор;
  • комфортная подвеска;
  • неплохая динамика.

Минусы:

  • неприятная управляемость;
  • не самый качественный интерьер;
  • мало места на заднем ряду сидений.

Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали лучшие семейные авто 2023 года премиум-сегмента.