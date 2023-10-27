Волк в овечьей шкуре: в Киеве заметили редкий заряженный Mercedes (фото)

Седан Mercedes E63 AMG W212 оснащен огромным 6,2-литровым V8 на 525 сил. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 250 км/ч.

В Киеве сфотографировали редкий Mercedes-Benz E63 AMG. В свое время он был одним из самых мощных автомобилей Е-класса. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Такой Mercedes E63 AMG выпускали с 2009 по 2011 годы. Примечательно, что у авто дипломатические номера посольства Ливии.

Заряженный Mercedes E-Class W212 оснащен огромным атмосферным V8 объемом 6,2 л, развивающим 525 л. с. и 630 Н∙м. К слову, этим же двигателем оснащен и Mercedes C63 AMG, ранее замеченный в Киеве.

С 7-ступенчатой автоматической КПП седан Mercedes способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

Конечно же, у Mercedes E63 AMG доработаны подвеска и рулевое управление, а также установлены увеличенные тормоза.

Примечательно, что спортивная версия внешне не сильно отличается от стандартного Mercedes E-Class W212. Седан получил более агрессивный бампер, обвес и скромный задний спойлер, а его колесные арки слегка расширены, чтобы поместить 18-дюймовые диски. Так что это в некотором роде волк в овечьей шкуре. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине есть еще более мощная 800-сильная версия Mercedes E-Class W212.

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