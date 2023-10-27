На популярном кроссовере Toyota заметили серьезный дефект: отзовут 751 000 авто
Дефект может коснуться 751 000 единиц Toyota Highlander, выпущенных для США. Все работы по замене деталей будут проведены за счет производителя.
На кроссовере Toyota Highlander заметили дефект, связанный с передним бампером. Проблема затрагивает более 700 тысяч автомобилей. Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Пластиковая накладка на переднем бампере Toyota Highlander, выпущенных с 2020 до 2023 года, может оторваться во время движения. Это может привести к внезапному ДТП.
Деталь изготовлена из пластика и крепится к бамперу при помощи монтажных петель. Даже небольшое воздействие может повредить конструкцию.
Toyota планирует отозвать 751 000 единиц Toyota Highlander в США. Автомобили будет проверены на присутствие дефекта. Все работы по замене деталей будут проведены за счет производителя.
В Toyota заявили, что проинформируют владельцев потенциально опасных автомобилей к концу декабря. Пока водители могут самостоятельно связаться с местным дилером.
Ранее Фокус сообщал, что в США отзывают гибридные кроссоверы Toyota RAV4 Prime и Lexus NX450h+.
Также мы писали, что Национальное управление безопасности дорожного движения США призывает отозвать около 52 млн автомобилей.