Новая Honda Prelude и Toyota за $170 000: самые интересные новинки автошоу в Токио (фото)

Автошоу в Токио порадовало россыпью ярких и нестандартных концепт-каров. Кроме того, в столице Японии показали флагманский кроссовер Toyota и недорогой хэтчбек Suzuki.

С 25 октября по 5 ноября проходит Токийский международный автосалон. В нынешнем году выставка несколько изменила свою концепцию и была переименована в Japan Mobility Show ("Японское шоу мобильности"). Автошоу в Токио вышло более масштабным, чем предыдущие выставки, и богатым на презентации новых моделей. Фокус расскажет про самые интересные из них.

Интересная деталь: новинки презентовали исключительно японские производители. Токийский автосалон-2023 можно назвать бенефисом концепт-каров, ведь они преобладают среди премьер выставки. Подавляющее большинство из них являются электромобилями, причем среди них есть и кроссоверы, и городские автомобили, и мощные спорткары.

Honda

Honda Prelude Фото: carscoops.com

Honda планирует возродить знаменитую спортивную модель Prelude в формате электромобиля и на автошоу в Токио презентовали его прототип. Компактное купе отличается элегантным дизайном с изогнутой крышей и приподнятой задней частью. У автомобиля тоненькие светодиодные фары и заостренный задний спойлер.

Infiniti

Infiniti Vision Qe Фото: Infiniti

Infiniti анонсировали появление своего первого электромобиля и показали на Japan Mobility Show его прототип – концепт-кар Vision Qe. Это изящный спортивный седан с длинным капотом и аркообразной линией крыши. Передняя часть электрокара получила оригинальную диодную подсветку.

Lexus

Lexus LF-ZC Фото: Lexus

Электромобиль Lexus LF-ZC станет серийным в 2026 году и бросит вызов Tesla Model 3 и BMW i4. 4,75-метровый хэтчбек отличается весьма нестандартным дизайном, в котором грани сочетаются с покатой изогнутой крышей. В салоне оригинальный руль-штурвал сочетается с огромным дисплеем и двумя маленькими экранами. Электрокар Lexus получит новую мультимедийную систему Arene OS и систему полуавтономного вождения. Его оснастят двумя моторами, полным приводом и инновационной призматической батареей, позволяющей проехать до 1000 км без подзарядки.

Mazda

Mazda Iconic SP Фото: carscoops.com

Спорткар Mazda Iconic SP – современная вариация на тему модели RX-7 90-х годов. 4,2-метровое купе привлекает элегантным стремительным дизайном с длинным капотом, плавными обводами кузова и выдвижными фарами. Зеркала заднего вида заменены камерами. В салоне спортивные сиденья разделены высоким центральным тоннелем, а на передней панели установлены два дисплея. Mazda Iconic SP оснащена 370-сильным электромотором и роторно-поршневым генератором.

Mitsubishi

Mitsubishi D:X Фото: Mitsubishi

Подзаряжаемый гибрид Mitsubishi D:X – предвестник нового поколения полноприводного внедорожного минивэна Delica. У него брутальный дизайн с расширенными крыльями, огромными колесами и массивным пластиковым обвесом. Задние двери выполнены сдвижными. В шестиместном салоне передние кресла разворачиваются, а задние – получили горизонтальную регулировку. На всю переднюю панель растянут огромный дисплей.

Nissan

Nissan Hyper Force Фото: the drive

На стенде Nissan в Токио – целая россыпь электрических концептов. Самым интересным из них является спорткупе Hyper Force – предвестник нового GT-R. У него агрессивный рубленый дизайн с массивным передним бампером и антикрылом, а двери поднимаются вверх. Интерьер выполнен в стилистике киберпанк. Nissan Hyper Force намекает, что новый GT-R может стать электрическим, ведь получил четыре мотора общей мощностью 1340 л. с.

Nissan Hyper Tourer Фото: Nissan

Кроме того, следует отметить роскошный электровэн Nissan Hyper Tourer с просторным четырехместным салоном в традиционном японском стиле и системой контроля здоровья пассажиров.

Nissan Hyper Urban Фото: Nissan Nissan Hyper Adventure Фото: Nissan

Также показали оригинальные электрокроссоверы с поднимающимися вверх дверями. Nissan Hyper Urban создан для города, а вот Hyper Adventure предназначен для любителей активного отдыха.

Subaru

Subaru Sport Mobility Фото: Subaru

Subaru показали на автошоу в Токио концепт-кар Sport Mobility, сочетающий в себе черты купе и кроссовера. У него длинный капот и большие углы наклона крыши, но также расширены крылья и установлен пластиковый внедорожный обвес. Оригинальный спорткар является электрическим и полноприводным.

Suzuki

Suzuki Swift,

Из всех концептов автошоу в Токио Suzuki Swift ближе всего к серийному производству. Хэтчбек сохранил знакомый дизайн и размеры предшественника, но у него новое "лицо" с диодной оптикой. В салоне появился большой сенсорный дисплей, а список оборудования пополнили камеры кругового обзора. Новый Suzuki Swift дебютировал в гибридной версии с расходом топлива 2,8 л/100 км, но в линейке будут и бензиновые моторы объемом 1,0 и 1,2 л.

Toyota

Toyota Century SUV Фото: Autocar

Экспозиция Toyota на автошоу в Токио была весьма богатой. Именно здесь показали публике новый флагманский кроссовер Toyota Century SUV за $170 000. Большой 5,2-метровый автомобиль отличается сдержанным дизайном. Его четырехместный салон отделан кожей и деревом, а сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом и массажем. Новая Toyota Century SUV получила 406-сильную гибридную установку и способна проехать 69 км на электротяге.

Электрический Toyota Land Cruiser Фото: the drive

Не обошлось и без концепт-каров. На Japan Mobility Show дебютировал прототип электрического Land Cruiser. Большой 5,15-метровый внедорожник на 7 мест имеет несущий кузов.

Toyota EPU Фото: the drive Toyota FT-Se Фото: the drive

Кроме того, показали концептуальный электропикап Toyota EPU с оригинальным рулем-штурвалом и прототип электрического спорткара Toyota FT-Se, который является преемником знаменитой модели MR2.

Ранее Фокус рассказывал, что новый Duster дебютирует уже в ноябре и получит гибридную версию.

Также мы писали, что в Украине появился флагманский кроссовер Mazda.