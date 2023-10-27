Гость из 2000-х: обнаружен 21-летний Chevrolet Corvette в новом состоянии (фото)

Chevrolet Corvette практически не эксплуатировался и отлично сохранился. Спорткар оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 350 сил.

В США нашли идеально сохраненный Chevrolet Corvette 2002 года. Знаменитый спорткар проехал всего 1332 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Спорткар отлично сохранился

Chevrolet Corvette C5 поставлен на учет в штате Огайо. Спорткар является капсулой времени: большую часть времени спорткар стоял в гараже и очень редко выезжал на дороги.

Автомобиль отлично сохранился и выглядит как новый. Его кузов без повреждений, а лакокрасочное покрытие в отличном состоянии. В салоне на коже нет потертостей и даже шины Goodyear Eagle F1 GS у Chevrolet Corvette родные.

Купе оснащено 350-сильным V8

Купе оснащено стандартным 5,7-литровым V8 мощностью 350 л. с., в паре с которым работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с и развить 275 км/ч. Силовой агрегат также хорошо сохранился.

Салон авто в идеальном состоянии

Сейчас Chevrolet Corvette планируют продать. Капсула времени оценена в 35 000 долларов тогда, как большинство Corvette пятого поколения стоят примерно вдвое меньше.

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