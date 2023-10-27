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Авто

Гость из 2000-х: обнаружен 21-летний Chevrolet Corvette в новом состоянии (фото)

Chevrolet Corvette 2002, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C5
Chevrolet Corvette имеет пробег всего 1332 км

Chevrolet Corvette практически не эксплуатировался и отлично сохранился. Спорткар оснащен 5,7-литровым V8 мощностью 350 сил.

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В США нашли идеально сохраненный Chevrolet Corvette 2002 года. Знаменитый спорткар проехал всего 1332 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Chevrolet Corvette C5, Chevrolet Corvette 2002, Chevrolet Corvette Fullscreen
Спорткар отлично сохранился

Chevrolet Corvette C5 поставлен на учет в штате Огайо. Спорткар является капсулой времени: большую часть времени спорткар стоял в гараже и очень редко выезжал на дороги.

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Автомобиль отлично сохранился и выглядит как новый. Его кузов без повреждений, а лакокрасочное покрытие в отличном состоянии. В салоне на коже нет потертостей и даже шины Goodyear Eagle F1 GS у Chevrolet Corvette родные.

Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 2002, Chevrolet Corvette C5 Fullscreen
Купе оснащено 350-сильным V8

Купе оснащено стандартным 5,7-литровым V8 мощностью 350 л. с., в паре с которым работает 4-ступенчатая автоматическая КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с и развить 275 км/ч. Силовой агрегат также хорошо сохранился.

Chevrolet Corvette 2002, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C5 Fullscreen
Салон авто в идеальном состоянии

Сейчас Chevrolet Corvette планируют продать. Капсула времени оценена в 35 000 долларов тогда, как большинство Corvette пятого поколения стоят примерно вдвое меньше.

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