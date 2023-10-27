Гість із 2000-х: виявлено 21-річний Chevrolet Corvette у новому стані (фото)

Chevrolet Corvette практично не експлуатувався і чудово зберігся. Спорткар оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 350 сил.

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У США знайшли ідеально збережений Chevrolet Corvette 2002 року. Знаменитий спорткар проїхав лише 1332 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Спорткар відмінно зберігся

Chevrolet Corvette C5 поставлено на облік у штаті Огайо. Спорткар є капсулою часу: більшу частину часу спорткар стояв у гаражі і дуже рідко виїжджав на дороги.

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Автомобіль відмінно зберігся і виглядає як новий. Його кузов без пошкоджень, а лакофарбове покриття у відмінному стані. У салоні на шкірі немає потертостей і навіть шини Goodyear Eagle F1 GS у Chevrolet Corvette рідні.

Купе оснащене 350-сильним V8

Купе оснащене стандартним 5,7-літровим V8 потужністю 350 к. с., у парі з яким працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,6 с і розвинути 275 км/год. Силовий агрегат також добре зберігся.

Салон авто в ідеальному стані

Зараз Chevrolet Corvette планують продати. Капсула часу оцінена в 35 000 доларів тоді, як більшість Corvette п'ятого покоління коштують приблизно вдвічі менше.

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