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Авто

Гість із 2000-х: виявлено 21-річний Chevrolet Corvette у новому стані (фото)

Chevrolet Corvette 2002, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C5
Chevrolet Corvette має пробіг лише 1332 км

Chevrolet Corvette практично не експлуатувався і чудово зберігся. Спорткар оснащений 5,7-літровим V8 потужністю 350 сил.

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У США знайшли ідеально збережений Chevrolet Corvette 2002 року. Знаменитий спорткар проїхав лише 1332 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Chevrolet Corvette C5, Chevrolet Corvette 2002, Chevrolet Corvette Fullscreen
Спорткар відмінно зберігся

Chevrolet Corvette C5 поставлено на облік у штаті Огайо. Спорткар є капсулою часу: більшу частину часу спорткар стояв у гаражі і дуже рідко виїжджав на дороги.

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Автомобіль відмінно зберігся і виглядає як новий. Його кузов без пошкоджень, а лакофарбове покриття у відмінному стані. У салоні на шкірі немає потертостей і навіть шини Goodyear Eagle F1 GS у Chevrolet Corvette рідні.

Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette 2002, Chevrolet Corvette C5 Fullscreen
Купе оснащене 350-сильним V8

Купе оснащене стандартним 5,7-літровим V8 потужністю 350 к. с., у парі з яким працює 4-ступінчаста автоматична КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 5,6 с і розвинути 275 км/год. Силовий агрегат також добре зберігся.

Chevrolet Corvette 2002, Chevrolet Corvette, Chevrolet Corvette C5 Fullscreen
Салон авто в ідеальному стані

Зараз Chevrolet Corvette планують продати. Капсула часу оцінена в 35 000 доларів тоді, як більшість Corvette п'ятого покоління коштують приблизно вдвічі менше.

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