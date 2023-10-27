Эксклюзив за миллион: на продажу выставлен самый быстрый и дорогой Nissan в истории (фото)

Выпущено лишь 18 купе Nissan GT-R50 с кузовом от ателье Italdesign. Суперкар оснащен 720-сильным турбомотором и способен развить скорость 330 км/ч.

В Германии на аукцион RM Sotheby’s выставили суперкар Nissan GT-R50 2021 года. За авто планируют выручить от 950 000 до 1 150 000 евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Внешность авто разработана в ателье Italdesign Фото: RM Sotheby's

Столь высокая цена Nissan GT-R50 обусловлена редкостью модели. Вручную собрали лишь 18 таких купе — их приурочили к полувековому юбилею Nissan Skyline GT-R. Их продавали за 990 000 евро — это самый дорогой Nissan всех времен.

Автомобиль способен развить 330 км/ч Фото: RM Sotheby's

Автомобиль, по сути, является глубокой модернизацией Nissan GT-R в исполнении Nismo. У него полностью новый кузов от ателье Italdesign с агрессивным клиновидным дизайном и выдвижным задним антикрылом.

Nissan GT-R50 оснащен 3,8-литровым V6 твин-турбо, отдачу которого увеличили до 710 л. с. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с и развить 330 км/ч, то есть это еще и самый быстрый Nissan. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.

Пробег авто составляет всего 191 км Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот автомобиль — 11-й в серии. Он не эксплуатировался, а его пробег составляет всего 191 км.

Ранее Фокус сообщал, что представлен прототип нового Nissan GT-R, причем он является электрокаром.

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