Цена $35 000 и 3,8 с до сотни: в Украине появится спортивный британский электрокар (фото)

Новый MG 4 XPower AWD оснащен двумя моторами общей мощностью 435 л. с. Электромобиль способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,8 с.

Линейку MG 4 в Украине пополнит сверхмощная заряженная версия XPower AWD. Электрический хэтчбек способен бросить вызов дорогим спорткарам. Его подробности раскрыли на официальном сайте британского бренда.

Хэтчбек получил 435-сильную установку Фото: MG

Новый MG 4 XPower AWD является полноприводным и получил два мотора суммарной отдачей 435 л. с. и 600 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. В драгрейсинге авто смогло бороться на равных с Nissan GT-R и Lamborghini Gallardo.

Спортивный электромобиль MG 4 XPower AWD получил электронную блокировку дифференциала и более жесткую подвеску. Тормозные диски увеличены до 345 мм, что позволяет останавливаться со 100 км/ч на отрезке в 33,9 м.

В отделке салона использована алькантара Фото: MG

Батарея MG 4 XPower AWD на 64 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 385 км. Ее быстрая зарядка (мощностью до 140 кВт) на 80% занимает 35 минут.

Примечательно, что заряженная версия визуально мало чем отличается от стандартного MG 4 2023. Ее выдают только ярко-оранжевые суппорты, 18-дюймовые диски и декор на кузове. В отделке салона появилась алькантара, а педали украшены металлическими накладками.

Запас хода электрокара составляет 385 км Фото: MG

Цена MG 4 XPower AWD составляет 1 284 413 гривен (около $35 000), то есть он дешевле более медленного VW Golf GTI. Комплектация включает бесключевой доступ, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, электропривод водительского сиденья, подогрев кресел и руля.

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