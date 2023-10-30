Компактный кроссовер Skoda приятно удивил экспертов своей управляемостью (видео)

Skoda Karoq является компактным среднебюджетным кроссовером на базе Volkswagen Tiguan. Модель оснащена 150-сильным двигателем и имеет передний привод.

Компактный кроссовер Skoda Karoq испытали в двух сложных тестах на управляемость. Автомобиль превзошел все ожидания экспертов. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Skoda Karoq разделяет платформу MQB-A1 с Volkswagen Tiguan и Audi Q3. Модель доступна в Украине по цене от 1 105 480 грн.

Для испытаний кроссовер обули в шины Bridgestone Turanza T005 размером 225/40 R19. Они отлично подходят для поездок по городу и за его пределами.

Сперва Skoda Karoq испытали в тесте на слалом. Кроссовер проехал полосу препятствий за 25,9 секунды, что является неплохим результатом. Модель оказалась быстрее Range Rover Sport и Toyota Aygo X.

Позже кроссовер испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Авто необходимо маневрировать на скорости от 77 км/ч, чтобы успешно пройти испытание.

Skoda Karoq смог проехать полосу препятствий на скорости 78 км/ч. Модель имеет отличное сцепление с дорогой.

Skoda Karoq оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,6 секунды. Максимальная скорость составляет 203 км/ч.

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