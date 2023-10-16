Новейший спорткар Mercedes-AMG провалил тест на управляемость (видео)

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ показал посредственные результаты в тестах на управляемость. Заряженный спорткар теряет сцепление с дорогой во время прохождения быстрых поворотов.

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Эксперты испытали новый заряженный спорткар Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ в двух сложных тестах на управляемость. Результаты испытаний разочаровали экспертов. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ является топовой версией спорткара. Родстер можно купить и в Украине по цене от 7 961 370 грн.

Спорткар обули в шины Michelin Pilot Sport 4 S размерностью 275/35 R21 спереди и 305/30 R21 сзади. Они подходят для спортивных моделей.

Сперва Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ испытали в тесте на слалом. Родстер справился с полосой препятствий за 22,8 секунды, что является неплохим результатом. Тем не менее модель оказалась медленнее электрокроссовера Smart #1 Brabus и электромобиля Tesla Model S Plaid.

Позже спорткар испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Автомобилю необходимо маневрировать на скорости от 77 км/ч, чтобы успешно пройти испытание.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ смог проехать полосу препятствий только на скорости 75 км/ч. Родстер терял сцепление с дорогой на более высокой скорости.

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Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 585 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет 315 км/ч.

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