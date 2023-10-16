Новітній спорткар Mercedes-AMG провалив тест на керованість (відео)

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ показав посередні результати в тестах на керованість. Заряджений спорткар втрачає зчеплення з дорогою під час проходження швидких поворотів.

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Експерти випробували новий заряджений спорткар Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ у двох складних тестах на керованість. Результати випробувань розчарували експертів. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ є топовою версією спорткара. Родстер можна купити та в Україні за ціною від 7 961 370 грн.

Спорткар взули в шини Michelin Pilot Sport 4 S розмірністю 275/35 R21 спереду і 305/30 R21 ззаду. Вони підходять для спортивних моделей.

Спершу Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ випробували в тесті на слалом. Родстер впорався зі смугою перешкод за 22,8 секунди, що є непоганим результатом. Проте модель виявилася повільнішою за електрокросовер Smart #1 Brabus і електромобіль Tesla Model S Plaid.

Пізніше спорткар випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Автомобілю необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год, щоб успішно пройти випробування.

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ зміг проїхати смугу перешкод тільки на швидкості 75 км/год. Родстер втрачав зчеплення з дорогою на вищій швидкості.

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Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 585 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,5 секунди. Максимальна швидкість становить 315 км/год.

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