Флагманський електрокросовер Mercedes жахливо впорався з тестом на керованість (відео)

Mercedes-Benz EQS SUV показав посередні результати в тесті на слалом, а також у лосиному тесті. Електрокросовер виявився занадто важким для маневрів на великій швидкості.

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Експерти перевірили керованість електрокросовера Mercedes-Benz EQS SUV у двох складних тестах. Флагманська модель показала жахливі результати. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Mercedes-Benz EQS SUV є флагманським електрокросовером німецького бренду. Ця модель має великий запас ходу і багате оснащення.

Електрокросовер взули в шини Cooper Zeon CrossRange розмірністю 275/40 R22 спереду і ззаду. Вони підходять для електричних моделей.

Спершу Mercedes-Benz EQS SUV випробували в тесті на слалом. Електрокросовер впорався зі смугою перешкод за 24,9 секунди, що є далеко не найкращим результатом. Автомобіль поступився багатьом конкурентам.

Пізніше електрокросовер випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Автомобілю потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год, щоб успішно пройти випробування.

Mercedes-Benz EQS SUV зміг проїхати смугу перешкод тільки на швидкості 66 км/год. На вищій швидкості електрокросовер стає нестабільним.

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Mercedes-Benz EQS SUV оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 544 к.с. і 858 Нм крутильного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,6 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 210 км/год.

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