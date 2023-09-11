Китайський конкурент Tesla Model S із тріском провалив тест на керованість (відео)

BYD Han показав непоганий результат у тесті на слалом, але провалив лосиний тест. Електромобіль виявився занадто важким для швидких поворотів.

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Експерти перевірили керованість електромобіля BYD Han 2023 у двох складних тестах. Китайський конкурент Tesla Model S не зміг проїхати лосиний тест на необхідній швидкості. Відео з випробувань опублікували на YouTube-каналі km77.com.

BYD Han є середньорозмірним седаном, який доступний у гібридній і електричній версіях. Ця модель пропонує багате оснащення й доступна з потужними силовими установками.

Для тестів на керованість електромобіль взули в шини Michelin Sport 4 розмірністю 245/45 R19 спереду і ззаду. Вони підходять для потужних електрокарів.

Спершу BYD Han випробували в тесті на слалом. Електромобіль упорався зі смугою перешкод за 23,9 секунди, що є непоганим результатом. Електричний седан виявився швидшим за BMW iX1 і Lexus NX.

Пізніше електрокар випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Для успішного проходження випробування потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

BYD Han зміг проїхати смугу перешкод тільки на швидкості 70 км/год. На вищій швидкості він занадто широко заходить у повороти й зачіпає конуси.

BYD Han оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 517 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,9 секунди, а максимальна швидкість становить 180 км/год.

Раніше Фокус розповів, що експерти перевірили керованість компактного кросовера Ford Puma в лосиному тесті.