Китайцы представили стильного конкурента Tesla Model Y с запасом хода 662 км (фото)

BYD Song L получил инновационные технологии и будет доступен с тремя силовыми установками на выбор. Начальная цена электрокроссовера составит около 34 100 долларов.

В Китае представили электрокроссовер BYD Song L. Новинка отличается стильным дизайном и богатым оснащением. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Спереди BYD Song L расположены узкие фары, между которыми находится фальшивая решетка радиатора. Ниже установлены воздухозаборники и дневные ходовые огни.

Сзади находятся широкие фонари, объединенные в один блок. Также есть активное антикрыло и массивный диффузор.

Сзади установлены узкие фонари Фото: Weibo

Габариты BYD Song L:

длина — 4840 мм;

ширина — 1950 мм;

высота — 1560 мм;

колесная база — 2930 мм.

BYD Song L основан на платформе e-Platform 3.0. Предусмотрена и уникальная система подвески DiSus, которая способна менять свои настройки в реальном времени.

Интерьер выполнен в сером цвете с желтыми контрастными вставками. Внутри установлены 10,25-дюймовая панель приборов и 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: Weibo

Новинка получила продвинутую систему помощи водителю DiPilot. Она поддерживает более 30 функций, среди которых мониторинг усталости водителя и автономная парковка.

На выбор доступны несколько версий кроссовера с одним или двумя электромоторами мощностью от 204 до 517 л.с. Топовая модификация способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды, а максимальная скорость составляет 201 км/ч.

Покупателям предложат два аккумуляторных блока Blade емкостью 71,808 или 87,04 кВт⋅час. Запас хода составит 550, 602 или 662 км в зависимости от версии.

Старт продаж BYD Song L в Китае запланирован на 31 октября. Начальная цена электрокроссовера составит около 250 000 юаней (34 100 долларов).

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