Продажи новых авто в Украине продемонстрировали рекордный рост: популярные марки и модели

За 2023 год продажи новых авто в Украине выросли сразу на 60%. Авторынок уже достиг уровня 2016 года.

Авторынок Украины растет рекордными темпами. За октябрь в нашей стране приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что сразу на 83% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Таким образом продажи новых авто в Украине восстановились до уровня 2016 года. Хотя по сравнению с сентябрем отмечается незначительное (на 0,7%) падение.

Renault Duster вернулся в лидеры рынка Фото: Renault

Лидерство на рынке сохраняет Toyota – 929 проданных авто и рост 40%. На вторую позицию поднялся Volkswagen (574 авто), а на третью – Skoda (477). Замыкают ТОП-5 BMW (461 авто) и Renault (432).

Самые популярные автобренды в Украине за октябрь 2023 года:

Toyota – 929 проданных авто. Volkswagen – 574. Skoda – 477. BMW – 461. Renault – 432. Nissan – 309. Hyundai – 240. Mercedes-Benz – 224. Mazda – 220. Peugeot – 200.

Самый популярный автомобиль в Украине – Renault Duster. Кроссовер нашел 387 покупателей и вернул себе лидерство.

Всего за 10 месяцев 2023 года украинцы купили 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал, что в нашей стране появится спортивный британский электрокар с разгоном до сотни за 3,8 с.

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