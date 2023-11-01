Продажи новых авто в Украине продемонстрировали рекордный рост: популярные марки и модели
За 2023 год продажи новых авто в Украине выросли сразу на 60%. Авторынок уже достиг уровня 2016 года.
Авторынок Украины растет рекордными темпами. За октябрь в нашей стране приобрели 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что сразу на 83% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
Таким образом продажи новых авто в Украине восстановились до уровня 2016 года. Хотя по сравнению с сентябрем отмечается незначительное (на 0,7%) падение.
Лидерство на рынке сохраняет Toyota – 929 проданных авто и рост 40%. На вторую позицию поднялся Volkswagen (574 авто), а на третью – Skoda (477). Замыкают ТОП-5 BMW (461 авто) и Renault (432).
Самые популярные автобренды в Украине за октябрь 2023 года:
- Toyota – 929 проданных авто.
- Volkswagen – 574.
- Skoda – 477.
- BMW – 461.
- Renault – 432.
- Nissan – 309.
- Hyundai – 240.
- Mercedes-Benz – 224.
- Mazda – 220.
- Peugeot – 200.
Самый популярный автомобиль в Украине – Renault Duster. Кроссовер нашел 387 покупателей и вернул себе лидерство.
Всего за 10 месяцев 2023 года украинцы купили 49,6 тыс. новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее Фокус рассказывал, что в нашей стране появится спортивный британский электрокар с разгоном до сотни за 3,8 с.
Также мы писали, что на украинский рынок выходит флагманский кроссовер Geely с мотором Volvo.