Mercedes готовит электрический 1000-сильный седан: первые подробности и фото

Электрический седан будет основан на новейшей платформе AMG.EA. Суммарная мощность силовой установки составит около 1000 сил.

Mercedes готовит электрического преемника седану AMG GT 63. Новинка может стать самым мощным дорожным автомобилем бренда. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Новый электрический седан Mercedes-AMG будет конкурировать с Porsche Taycan, Audi e-tron GT и Tesla Model S. Это будет самый экстремальный седан бренда.

Электромобиль будет основан на платформе AMG.EA. Она станет основой для многих спортивных электрических моделей бренда.

Дизайн новинки будет вдохновлен концепт-каром Mercedes Vision AMG. Ожидается, что серийный электрокар получит обтекаемый силуэт, что позволит увеличить запас хода и эффективность.

Mercedes Vision AMG показали в 2022 году Фото: Mercedes-Benz

Несмотря на то, что электрический седан будет ориентирован на производительность, он останется практичным. Владельцы авто получат доступ сразу к двум багажникам.

Длина седана составит около 5100 мм при колесной базе 3000 мм. Внутри будет достаточно места как минимум для четырех человек.

Новый электромобиль получит обтекаемый силуэт Фото: Autocar

Новый седан получит уникальные электромоторы британской фирмы Yasa. Они имеют более высокие показатели мощности и крутящего момента. Также они отличаются более низким весом.

Ожидается, что новинку оснастят двумя электромоторами суммарной мощностью около 1000 л.с. и 1350 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее трех секунд.

Еще одной особенностью модели станет тонкая и энергоемкая аккумуляторная батарея, специально разработанная для электромобилей AMG. Она позволит обеспечить запас хода около 800 км на одном заряде.

Дебют серийной версии седана может состояться в 2025 году. Новинку предложат в нескольких версиях.

Ранее Фокус рассказал, что электрокроссовер Mercedes-Benz EQS SUV получил новую аккумуляторную батарею большей емкости.