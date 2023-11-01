Раскрыта тайна заброшенного автосалона с Ford 80-х годов без пробега (видео)

В середине 1960-х годов это был основной автосалон Ford в Ингольштадте. В этом дилерском центре хранилось большое количество нетронутых авто и запчастей к ним.

В октябре в немецком городе Ингольштадт нашли заброшенный автосалон Ford, в котором есть несколько автомобилей 80-х годов без пробега. Стали известны новые подробности об этом уникальном здании. Видео опубликовали на YouTube-канале Auto Retro.

Дилерский центр Auto Stock был основан в середине 1960-х годов Йозефом Штоком. Это был основной автосалон Ford в Ингольштадте.

Auto Stock было трудно выдерживать конкуренцию в городе из-за популярности автомобилей Audi. Также компания Ford отказалась принимать обратно непроданные автомобили. Спустя всего несколько лет в автосалоне остались десятки нетронутых авто.

В середине 1980-х годов Ford прекратил сотрудничать с Auto Stock, после чего компания стала независимым дилером. В 1994 году Йозеф Шток умер и у него осталось более 300 автомобилей Ford. Более половины из них были совершенно новыми.

Так выглядел автосалон в 1990-х годах Фото: Скриншот

Вдова и сын Йозефа Штока решили закрыть бизнес и продать оставшиеся активы. Они смогли быстро продать большую часть автомобилей. Например, Ford Granada без пробега был продан примерно за 10 000 немецких марок (9 350 долларов).

Также в автосалоне был полный склад запчастей, включая кузовные панели для моделей Ford 60-х и 70-х годов. Вдова Йозефа Штока оставила семь новых автомобилей для своих внуков: три Sierra, Escort, Orion и две Fiesta.

Первое время в автосалон пускали посетителей, но некоторые из них воровали запчасти. Поэтому вдове Йозефа Штока пришлось закрыть дилерский центр.

Сейчас внутри хранится шесть автомобилей Ford. Все они имеют превосходное состояние и не имеют пробега.

Ранее Фокус сообщал, что в Бельгии близ города Мальмеди находится заброшенный автосалон Volvo.