В Киеве ввели новые ограничения скорости: на каких улицах они будут действовать (список)

На 10 улицах Киева отменено ограничение скорости в 80 км/ч. Решение продиктовано заботой о безопасности дорожного движения.

С 1 ноября в Киеве снижена разрешенная скорость на ряде улиц. Лимит в 80 км/ч перестал действовать. Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Как известно, в осенне-зимний период (с 1 ноября по 1 апреля) в столице не действует ограничение скорости в 80 км/ч – соответствующие дорожные знаки снимают, а лимит снижают до 50 км/ч. Такое решение продиктовано желанием повысить безопасность дорожного движения, ведь на мокром или скользком асфальте тормозной путь больше, да и управлять автомобилем сложнее.

В 2023 году, в отличие от прошлого года, ограничение 80 км/ч в Киеве действовало с 1 апреля до 31 октября. Его ввели на 10 участках дорог. Теперь там лимит понижен до 50 км/ч.

Где в Киеве снизили разрешенную скорость:

Приднепровское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Приднепровского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от разворота на ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Н. Бажана от Южного моста до Харьковской пл. (в обратном направлении – от Харьковской пл. до Днепровской Набережной);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Дорога Р-69 (от ул. Богатырская, 26-А до границы Киева, за исключением участка возле светофора).

Ранее Фокус сообщал, что еще одно "зимнее" ограничение стало обязательным круглый год — ближний свет теперь необходимо постоянно включать за городом.

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