На аукционе распродадут впечатляющую коллекцию винтажных американских спорткаров (фото)

В коллекции собраны редкие американские авто с мощными V8 под капотом. Стоимость некоторых из них достигает 300-400 тысяч долларов.

В США на аукцион Mecum выставлена коллекция редких ретро-авто. С молотка уйдут недешевые спортивные Dodge и Plymouth "золотой" эры 60-70-х годов. Их подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Dodge Charger Daytona стал первым серийным авто с антикрылом Фото: Mecum

В общей сложности продадут шесть мощных моделей. Самой ценной из них, несомненно, является Dodge Charger Daytona 1969 года – сейчас стоимость этих купе порой превышает миллион долларов, а средняя цена составляет $400 000. Это первый в мире серийный автомобиль с антикрылом, выпущенный тиражом в 503 экземпляра. Конкретно этот спорткар оснащен 7,2-литровым 375-сильным V8.

Dodge Charger 1970 года Фото: Mecum Dodge Charger 1974 года Фото: Mecum

Этим же мотором оснащены и Dodge Charger 1970 и 1972 годов: в первом случае его мощность составляет 390 л. с. во втором – 280 л. с. Также есть 6,6-литровый Dodge Charger 1974 года.

Однако более ценным является Dodge Charger 1971 года с 7,0-литровым 425-сильным V8 Hemi и автоматической КПП. Таких купе собрали лишь 33. Авто способно разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 240 км/ч.

Plymouth Barracuda AAR Фото: Mecum

Единственный Plymouth в коллекции – купе Barracuda 1970 года в заряженном исполнении AAR. По сути, это серийная версия гоночного авто из чемпионата Trans-Am с 5,6-литровым 290-сильным V8. Plymouth Barracuda AAR может разогнаться до сотни за 5,8 с и развить 220 км/ч. Таких купе выпустили 2724 и их цена порой доходит до $300 000.

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