Для тяжелого бездорожья: Гелендваген получил новую экстремальную версию (фото)

Mercedes-Benz G-Class Delta 4x4 Hoch D имеет множество улучшений в сравнении со стандартной моделью. Дорожный просвет внедорожника увеличили до 300 мм.

Тюнинг-ателье Delta 4x4 доработало внедорожник Mercedes-Benz G-Class. Автомобиль подготовили к суровому бездорожью. Об этом рассказали на сайте PistonHeads.

Mercedes-Benz G-Class Delta 4x4 Hoch D вдохновлен экстремальной версией 4X4². Тем не менее у этого авто нет портальных мостов.

Внедорожник окрашен в светлый желто-розовый цвет. Внешний вид дополняют новые 22-дюймовые колесные диски черного цвета. Они обуты в шины размерностью 345/55.

На авто установлены 22-дюймовые колесные диски Фото: Delta 4x4

Передняя часть авто окрашена в матовый черный цвет. Также спереди появились защитные сетки для фар и кенгурятник.

Передняя часть внедорожника окрашена в матовый черный цвет Фото: Delta 4x4

На крыше разместили багажник и дополнительную светотехнику. Предусмотрена и защита днища авто.

Дорожный просвет увеличен до 300 мм. Углы въезда и съезда составляют около 35 градусов. Помимо этого внедорожник стал шире благодаря новым колесным аркам.

Пакет доработок доступен для всех версий Mercedes-Benz G-Class, в том числе и для заряженной модификации G63 AMG. Она оснащена 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 585 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

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