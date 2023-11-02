Toyota Land Cruiser 300 получил необычную версию с защитой от пуль (фото)

Пакет скрытой брони прибавляет всего 350 кг к весу рамного Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Внедорожник получил новые баллистические стекла и другие улучшения.

Южноафриканская компания SVI Engineering представила пакет скрытой брони для Toyota Land Cruiser 300 GR Sport. Внедорожник способен выдержать попадания пуль. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Toyota Land Cruiser 300 GR Sport получил броню с защитой уровня B4. Она способна защитить водителя и его пассажиров от выстрелов из пистолетов калибром до .44 Magnum.

В список улучшений включены перекрытия вокруг всех дверных замков. Лобовое и заднее стекла заменили на баллистические стекла толщиной 0,8 дюйма.

Пакет улучшений обеспечивает круговую защиту авто Фото: SVI Engineering

Броня состоит из склеенного кевлара для основных участков и броневой стали для более узких и уязвимых мест. В SVI Engineering заявили, что их пакет улучшений обеспечивает защиту всего авто.

Все модификации весят всего 350 кг. Благодаря этому внедорожнику не требуется модернизированная подвеска или улучшенные тормоза.

Пакет скрытой брони для Toyota Land Cruiser 300 GR Sport стоит 41 000 долларов. Для защиты по стандарту B6 придется заплатить 56 000 долларов.

Toyota Land Cruiser 300 GR Sport оснащен 3,4-литровым турбированным двигателем V6 мощностью 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Также на выбор доступен и 3,3-литровый 309-сильный турбодизель. Оба мотора работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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