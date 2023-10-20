Новый пикап Peugeot получил бронированную версию украинского производства (фото)

Пикап Peugeot Landtrek бронирован по стандарту B6, то есть выдерживает попадание пуль калибра 7,62 мм. С виду новая версия не отличается от стандартной модели.

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Новый Peugeot Landtrek в Украине теперь доступен и в бронированной версии. Разработали ее отечественные мастера. Об этом сообщается на официальном сайте украинского представительства марки.

Рамный пикап Peugeot Landtrek доработали в украинской компании REFORM. Автомобиль защищен по стандарту B6, то есть выдерживает обстрел из автомата либо снайперской винтовки калибра 7,62 мм.

Пикап не отличается от стандартной модели Фото: Peugeot

Peugeot Landtrek получил бронекапсулу из баллистической стали, а также противоминную защиту. Пуленепробиваемое многослойное стекло дополнено покрытием из поликарбоната, спасающим от осколков.

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Отдельная защита предусмотрена для моторного отсека. На крыше появился эвакуационный люк. За доплату на пикап Peugeot Landtrek могут установить систему пожаротушения, а также кунг и подогрев стекла.

Дверям усилили петли Фото: Peugeot В крыше появился люк Фото: Peugeot

Визуально бронированный Peugeot Landtrek практически ничем не отличается от стандартной модели. Его подвеску и дверные петли усилили. Напомним, пикап комплектуют 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 215 л. с. и 1,9-литровым 150-сильным турбодизелем.

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