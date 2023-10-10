Как у Макрона: во Франции запускают в производство стильный бронированный гибрид (фото)

Новый DS 7 Vauban получил легкую композитную броню и выдерживает обстрел из пистолета. Кроссовер оснащен 300-сильной гибридной установкой.

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Французский премиум-бренд DS начинает выпуск бронированных авто. Ранее защищенные кроссоверы DS 7 создавали только для президента Франции Эмманюэля Макрона, но теперь на предприятии в Эримонкуре решили наладить их мелкосерийный выпуск. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Бронированный кроссовер DS 7 назвали Vauban – в честь французского инженера XVII века маркиза Себастьена ле Претра де Вобана. Он прославился тем, что спроектировал ряд хорошо защищенных крепостей.

Бронированным DS 7 уже не один год пользуется Эмманюэль Макрон Фото: Stellantis

За основу взяли подзаряжаемый гибрид DS 7 E-TENSE 4x4 с 1,6-литровой турбочетверкой и электромотором суммарной мощностью 300 л. с. Если для президента Франции авто удлинили на 20 см, то серийная модель не подросла в размерах.

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К тому же, новый DS 7 Vauban не так сильно защищен. Он получил броню из легкого композитного материала арамида и пуленепробиваемые стекла и выдерживает попадание пистолетных пуль калибра .44 Magnum.

Салон DS 7 можно персонализировать Фото: Stellantis

За доплату доступны автоматическая система пожаротушения, защита салона от химического оружия, сирена и громкоговоритель. Также кроссовер DS 7 Vauban можно персонализировать с помощью эксклюзивной внутренней отделки.

Ранее Фокус рассказывал, что бренд DS выпустит несколько электрокаров с запасом хода до 700 км.

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